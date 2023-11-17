Экс-игрок Реала объявил о завершении карьеры

Ройстон Дренте "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 36 лет.

Бывший игрок Реала и сборной Нидерландов Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры.

По словам Дренте, он принял это решение после разговора с руководством Козаккен Бойс, которое дало ему понять, что он стал лишним в команде.

"Осознание того, что это определенно конец, не дает покоя.

"По словам представителей правления, тренер сказал, что состав команды слишком велик и что поэтому он хочет попрощаться с некоторыми ребятами. Позже тренер это опроверг. В любом случае, я выше этого", - заявил экс-вингер.

Напомним, Ройстон выступал за "сливочных" с 2007 по 2012, но за это время провел за клуб всего 65 матчей и считается одним из самых провальных трансферов в истории клуба.

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