Английский клуб исключили из Кубка страны

Барнсли выпустил на поле игрока, который не имел право играть в матче.

Английский Барнсли из четвертого дивизиона выбыл из кубка страны по неспортивному принципу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как сказано в заявлении, "красных" исключили из соревнований из-за выхода игрока, который не мог играть в матче.

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"Сегодня FA сообщила нам, что мы больше не сможем участвовать в Кубке Англии в этом сезоне.

До нашего внимания была доказана административная ошибка, связанная с допуском игрока, который играл в игре в прошлый вторник с ФК Хоршем. Клуб полностью сотрудничал со следствием и принял решение FA. Мы поддерживаем связь с ФК Хоршем и хотели бы поблагодарить клуб и его главу за понимание и сотрудничество на протяжении всего процесса.

Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, игроками и персоналом за эту досадную ошибку. Эта ошибка - хоть и неумышленная - не соответствует высоким стандартам, которые мы установили в этом клубе, и это просто не то, чего вы заслуживаете. Мы уже провели полное внутреннее расследование и впоследствии ввели в действие меры предосторожности, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится", - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что во втором раунде кубка Барнсли должен был сыграть с Саутхенд Юнайтед. Матч должен был состояться 2 декабря.

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