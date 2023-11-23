Милан намерен дать шанс дебютировать в основе одному из главных талантов Италии

Франческо Камарду могут включить в заявку на матч против Фиорентины.

Уже в эти выходные за Милан может дебютировать один из главных итальянских талантов.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "россонери" хотят включить в заявку на матч против Фиорентины 15-летнего Франческо Камарду, который выступает на позиции форварда.

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Данное решение в первую очередь связано с травмой Ноа Окафора, хотя Камарда уже регулярно привлекается к тренировкам с основным составом.

За разные возрастные категории в академии клуба Франческо забил более 400 голов. В текущем сезоне на молодежном уровне у него 13 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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