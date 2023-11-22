Милан собирается зимой усилить четыре позиции

Возможно, что Стефано Пиоли получит в свое распоряжение еще нескольких новичков.

Милан готовится продуктивно провести январское трансферное окно.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" планируют приобрести по одному игроку на четыре позиции: форвард, центрбек, хавбек и левый защитник.

Кандидатами на место конкурента Оливье Жиру называются Джонатан Дэвид (Лилль), Серу Гирасси (Штутгарт) и Акор Адамс (Монпелье).

В полузащиту клуб думает подписать Ассан Уэдраого (Шальке), на позицию в центре защиты - Якуба Кивьора (Арсенал), Бенуа Бадьяшиля (Челси), Константиноса Кулиеракиса (ПАОК) или Алессандро Маркандалли (Дженоа).

В пару к Тео Эрнандесу рассматривается кандидатура Хуана Миранды, чей контракт с Бетисом завершится следующим летом.

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И хотя для того, чтобы иметь возможность усилить данные позиции, Милану желательно квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается, что у клуба уже подготовлен бюджет.

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