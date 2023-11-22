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Милан собирается зимой усилить четыре позиции

Возможно, что Стефано Пиоли получит в свое распоряжение еще нескольких новичков.
Сегодня, 20:45
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Милан готовится продуктивно провести январское трансферное окно.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" планируют приобрести по одному игроку на четыре позиции: форвард, центрбек, хавбек и левый защитник.

Кандидатами на место конкурента Оливье Жиру называются Джонатан Дэвид (Лилль), Серу Гирасси (Штутгарт) и Акор Адамс (Монпелье).

В полузащиту клуб думает подписать Ассан Уэдраого (Шальке), на позицию в центре защиты - Якуба Кивьора (Арсенал), Бенуа Бадьяшиля (Челси), Константиноса Кулиеракиса (ПАОК) или Алессандро Маркандалли (Дженоа).

В пару к Тео Эрнандесу рассматривается кандидатура Хуана Миранды, чей контракт с Бетисом завершится следующим летом. 

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И хотя для того, чтобы иметь возможность усилить данные позиции, Милану желательно квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается, что у клуба уже подготовлен бюджет.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А

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