Новый стадион Милана будет вмещать практически столько же фанатов, сколько и Сан-Сиро
Проект стадиона Милана в Сан-Донато продвигается вперед, и, согласно отчету, его прогнозируемая вместимость снова увеличена.
После первоначальных обсуждений о 60 тысячах болельщиков теперь считается, что новый стадион сможет принимать 72 тысячи болельщиков, сообщает SempreMilan со ссылкой на Il Cittadino.
В настоящее время идет политический процесс по проекту Милана в Сан-Донато, и, несмотря на некоторые жаркие дебаты, совет выразил положительное мнение по постройке стадиона.
Сейчас "россонери" ждут ответа по представленному варианту, который оценивается советом.
Напомним, что нынешняя арена Милана Сан-Сиро вмещает 75 тысяч болельщиков.
Ранее гендиректор Милана Джорджо Фурлани признался, что несколько лет назад итальянский клуб был близок к банкротству.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!