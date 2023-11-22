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Новый стадион Милана будет вмещать практически столько же фанатов, сколько и Сан-Сиро

Изначально предполагалось, что будущая арена будет заметно уступать нынешнему дому "россонери".
Сегодня, 18:49
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Проект стадиона Милана в Сан-Донато продвигается вперед, и, согласно отчету, его прогнозируемая вместимость снова увеличена.

После первоначальных обсуждений о 60 тысячах болельщиков теперь считается, что новый стадион сможет принимать 72 тысячи болельщиков, сообщает SempreMilan со ссылкой на Il Cittadino.

В настоящее время идет политический процесс по проекту Милана в Сан-Донато, и, несмотря на некоторые жаркие дебаты, совет выразил положительное мнение по постройке стадиона.

Сейчас "россонери" ждут ответа по представленному варианту, который оценивается советом.

Напомним, что нынешняя арена Милана Сан-Сиро вмещает 75 тысяч болельщиков.

Ранее гендиректор Милана Джорджо Фурлани признался, что несколько лет назад итальянский клуб был близок к банкротству.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Сан Сиро

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