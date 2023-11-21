Гендиректор Милана: Клуб был близок к банкротству

Если бы не смена владельцев, у "россонери" могли бы быть серьезнейшие проблемы.

Генеральный директор Милана Джорджо Фурлани признался, что совсем недавно итальянский клуб был близким к тому, чтобы быть признанным банкротом.

Об этом он рассказал во время своего выступления на DLA Piper Sport Forum.

"Милан не был таким устойчивым клубом в финансовом плане, как сегодня, и да, он был близок к банкротству", - цитирует гендиректора Альфредо Педулла.

"Как и Эллиотту (бывшие владельцы), нам пришлось совершить большой переворот, основанный на четырех фундаментальных столпах. Во-первых, спортивный успех, потому что в футболе и в Милане нет проекта, в основе которого не лежал бы спортивный успех".

"Во-вторых, корректировка расходов, особенно связанных с игроками, которые не соответствовали слишком высоким расходам. В-третьих, инвестиции в коммерческую сферу, чтобы иметь коммерческие доходы для реинвестирования. И в-четвертых, увы, новый стадион".

Ранее стало известно, что Милан поборется с Ювентусом за трансфер одноклубника Ильи Забарного, который отличается универсальностью.

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