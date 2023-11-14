Ювентус и Милан поборятся за одноклубника Забарного

Ллойд Келли может перебраться в чемпионат Италии.

Итальянские Ювентус и Милан поборятся за футболиста Борнмута.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "зебры" и "россонери" заинтересованы в услугах Ллойда Келли. О трансфере могут договориться уже зимой.

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25-летний футболист выступает на позиции центрального защитника, также может сыграть и левого защитника. В текущем сезоне провел 9 матчей, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ллойда Келли с "вишнями" заканчивается летом следующего года.

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