Ювентус и Милан поборятся за одноклубника Забарного
Ллойд Келли может перебраться в чемпионат Италии.
Итальянские Ювентус и Милан поборятся за футболиста Борнмута.
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "зебры" и "россонери" заинтересованы в услугах Ллойда Келли. О трансфере могут договориться уже зимой.
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25-летний футболист выступает на позиции центрального защитника, также может сыграть и левого защитника. В текущем сезоне провел 9 матчей, не отличившись результативными действиями.
Контракт Ллойда Келли с "вишнями" заканчивается летом следующего года.
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