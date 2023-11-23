FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов

"Шпорам" уже второй раз придтся отвечать за трансфер Джермейна Дефо.

Английская футбольная ассоциация (FA) открыла расследование против Тоттенхэма, пишет 90Min.

FA намерена расследовать детали перехода Джермейна Дефо в Портсмут в 2008 году. Утверждается, что "поры" привлекли нелицензированного агнта Митчелла Томаса, Леви не согласовал контракт с другим агентом, что являтся нарушением.

Интересно, что в 2010 году этот переход уж изучался арбитражной комиссией, однако тогда FA не стала накладывать санции на клуб. Сейчас в ассоциации заявили, что тогда они не были арбитражной стороной.

Одновременно с этим было подтверждено, что против клуба открыто расследование и в случае необходимости решение будет пересмотрены.

При этом, неизвестно, какие санкции могут грозить клубу, но отметим, что за подобные нарушения Лутон Таун в 2008 году был лишен 10 очков, а в 2017 году экс-президент Лидса получил отстранение на 12 месяцев.

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