iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов

"Шпорам" уже второй раз придтся отвечать за трансфер Джермейна Дефо.
Сегодня, 21:27
Джермейн Дефо / Getty Images
Джермейн Дефо / Getty Images

Английская футбольная ассоциация (FA) открыла расследование против Тоттенхэма, пишет 90Min.

FA намерена расследовать детали перехода Джермейна Дефо в Портсмут в 2008 году. Утверждается, что "поры" привлекли нелицензированного агнта Митчелла Томаса, Леви не согласовал контракт с другим агентом, что являтся нарушением.

Интересно, что в 2010 году этот переход уж изучался арбитражной комиссией, однако тогда FA не стала накладывать санции на клуб. Сейчас в ассоциации заявили, что тогда они не были арбитражной стороной.

Одновременно с этим было подтверждено, что против клуба открыто расследование и в случае необходимости решение будет пересмотрены.

При этом, неизвестно, какие санкции могут грозить клубу, но отметим, что за подобные нарушения Лутон Таун в 2008 году был лишен 10 очков, а в 2017 году экс-президент Лидса получил отстранение на 12 месяцев.

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла положительный момент в травме Гави.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Постекоглу хочет привести в Тоттенхэм защитника из Азии Постекоглу хочет привести в Тоттенхэм защитника из Азии
Барселона нашла срочную замену Гави Барселона нашла срочную замену Гави
Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом
Тоттенхэм готов включиться в гонку за вингера Барселоны Тоттенхэм готов включиться в гонку за вингера Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа22:13
15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Евро-202422:02
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Европа21:29
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Европа21:27
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
Европа20:54
Спортдиректор Жироны высказаался о будущем лидеров клуба
Европа20:54
Благодаря Гави: Барселона сможет без проблем зарегистрировать единственного новичка
НБА20:36
Юную звезду НБА подозревают в отношениях с несовершеннолетней девушкой
Другие20:25
Украинская горнолыжница отреагировала на информацию росиян, которые "переселили" ее в москву
Европа19:55
Защитник Челси вернулся после тяжелой травмы
Европа19:53
Победитель ЛЧ осужден на два года тюремного заключения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK