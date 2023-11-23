Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом

Экс-капитан вернул себе место в старте.

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг похвалил Харри Магуайра за то, что он смог вернуть себе доверие команды.

Нидерландский специалист заявил, что Харри воспользовался своим шансом, пока Варан был травмирован, и теперь снова является основным защитником команды.

Именно так конкуренция и должна работать в больших клубах, игроки должны использовать возможности и всегда биться за место в стартовом составе.

"Харри Магуайр воспользовался своим шансом. Мы говорили о травмированных игроках, он воспользовался своим шансом, когда отсутствовал Рафа Варан.

Существует внутренняя конкуренция, что нормально для больших клубов. Когда появляется твой шанс, ты должен им воспользоваться, а остальные должны бороться за то, чтобы вернуться", - цитирует тен Хага Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что FA открыла расследование против одного из топ-клубов АПЛ.

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