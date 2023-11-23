iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом

Экс-капитан вернул себе место в старте.
Вчера, 23:45
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг похвалил Харри Магуайра за то, что он смог вернуть себе доверие команды.

Нидерландский специалист заявил, что Харри воспользовался своим шансом, пока Варан был травмирован, и теперь снова является основным защитником команды.

Именно так конкуренция и должна работать в больших клубах, игроки должны использовать возможности и всегда биться за место в стартовом составе.

"Харри Магуайр воспользовался своим шансом. Мы говорили о травмированных игроках, он воспользовался своим шансом, когда отсутствовал Рафа Варан.

Существует внутренняя конкуренция, что нормально для больших клубов. Когда появляется твой шанс, ты должен им воспользоваться, а остальные должны бороться за то, чтобы вернуться", - цитирует тен Хага Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что FA открыла расследование против одного из топ-клубов АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

Статьи по теме

Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Каземиро рассматривает уход из Манчестер Юнайтед Каземиро рассматривает уход из Манчестер Юнайтед
Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство
Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Гимнастика00:31
Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши
Европа00:20
Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Вчера, 23:45
Европа23:45
Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Формула 123:20
Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой
Европа22:51
Интер, МЮ и Барселона заинтересованы в услугах игрока сборной Аргентины
Евро-202422:48
Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024
Европа22:13
15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Евро-202422:02
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Европа21:29
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Европа21:27
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK