Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг похвалил Харри Магуайра за то, что он смог вернуть себе доверие команды.
Нидерландский специалист заявил, что Харри воспользовался своим шансом, пока Варан был травмирован, и теперь снова является основным защитником команды.
Именно так конкуренция и должна работать в больших клубах, игроки должны использовать возможности и всегда биться за место в стартовом составе.
"Харри Магуайр воспользовался своим шансом. Мы говорили о травмированных игроках, он воспользовался своим шансом, когда отсутствовал Рафа Варан.
Существует внутренняя конкуренция, что нормально для больших клубов. Когда появляется твой шанс, ты должен им воспользоваться, а остальные должны бороться за то, чтобы вернуться", - цитирует тен Хага Фабрицио Романо.
Ранее также сообщалось, что FA открыла расследование против одного из топ-клубов АПЛ.
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