Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов

На фоне будущей покупки сэром Джимом Рэтклиффом акций Манчестер Юнайтед в УЕФА вновь заговорили о планах не допускать к турниру клубы с одним владельцем, пишет 90Min.

Напомним, что согласно правилам УЕФА, клубы не могут принимать участие в турнирах, если имеют акции другого клуба, участвующего в турнире или же лиц, которые присутствуют в руководстве обоих клубов.

Так, в 2017 году союз расследовал связи между РБ Лейпциг и РБ Зальцбург, однако по итогу признал, что клубы обладают достаточной независимостью, чтобы участовать в Лиге чемпионов.

В текущий момент INEOS владеет швейцарской Лозанной и французской Ниццой, которая в этом сезоне может пртенедовать на ЛЧ. Если Рэтклифф купит еще акции МЮ, это может вызвать конфликт.

При этом издание сообщает, что INEOS уже связалась с УЕФА и получила заверения, что никаких проблем не возникнет. При этом компания не намерена отказываться от любого из своих клубов или покупки акций Юнайтед.

Тем не менее в ближайше время союз вновь начнет работу над адаптацией правил, чтобы заслуженно наказывать клубы, которые будут их нарушать. При этом, естественно, не карая остальных.

Ранее, напомним, тен Хаг заявил, что Магуайр сполна воспользовался полученным шансом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!