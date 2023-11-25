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ПСЖ - Монако 5:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1 24.11.2023

Вашему вниманию видеообзор поединка.
Сегодня, 00:52
ПСЖ - Монако / Getty Images
ПСЖ - Монако / Getty Images

В пятницу, 24 ноября, в рамках 13-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Монако. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В первом тайме обе команды обменялись голами, но парижане все забили на один мяч больше, ввиду чего обеспечили себе преимущество на вторую половину игры.

Далее чемпионы Франции продолжили куражиться, забив еще трижды, а гости ответили одним голом, оставив солидную разницу в голах на табло.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча ПСЖ - Монако 13-го тура чемпионата Франции

ПСЖ - Монако 5:2

Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 пенальти, Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло-Муани, 90+6 - Минамино, 22, Балогун, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.12
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 10 - 7
Угловые: 1 - 10
Фолы: 9 - 19

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 71).

Монако: Кен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.

Предупреждение: Синго (59).

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