МЮ заинтересован в услугах талантливого английского защитника
Марк Гехи может перебраться в стан манкунианцев.
Манчестер Юнайтед заинтересован в усилении центра защиты.
Как сообщает издание Football Insider, манкунианцы хотят подписать Марка Гехи из Кристал Пэлас. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
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Вероятно, коллектив Эрика тен Хага попытается усилиться центрбэком уже зимой, хотя, это будет сложнее, чем летом.
В текущем сезоне Марк провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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