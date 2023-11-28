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МЮ заинтересован в услугах талантливого английского защитника

Марк Гехи может перебраться в стан манкунианцев.
Сегодня, 14:39
Марк Гехи / Getty Images
Марк Гехи / Getty Images

Манчестер Юнайтед заинтересован в усилении центра защиты.

Как сообщает издание Football Insider, манкунианцы хотят подписать Марка Гехи из Кристал Пэлас. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Вероятно, коллектив Эрика тен Хага попытается усилиться центрбэком уже зимой, хотя, это будет сложнее, чем летом.

В текущем сезоне Марк провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия манчестер юнайтед

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