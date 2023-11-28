Трехкратный чемпион АПЛ из Манчестер Юнайтед получил медаль ордена Британской империи

В понедельник, 27 ноября, в Букингемском дворце состоялась церемония вручения памятных медалей и орденов.

Среди присутствующих был защитник Манчестер Юнайтед Джонни Эванс.

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Английский футболист, который дебютировал за национальную команду в 2006 году, получил медаль ордена Британской империи с рук принца Уильяма.

"Когда я получил письмо с королевской печатью на обороте, я был немного шокирован, но в то же время очарован. Я почувствовал огромную гордость, особенно когда увидел, что это признание моего вклада в североирландский футбол", - отметил Эванс.

За карьеру Эванс трижды выиграл АПЛ и четыре раза Суперкубок Англии, дважды становился обладателем Кубка Футбольной лиги и по разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед - первая команда в истории АПЛ, сыгравшая на "ноль" 500 раз.

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