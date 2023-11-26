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Манчестер Юнайтед - первая команда в истории АПЛ, сыгравшая на "ноль" 500 раз

Несмотря на не самый лучший сезон, "красные дьяволы" все равно умудряются переписывать историю с хорошей стороны.
Вчера, 22:02
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

В рамках тринадцатого тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Эвертон со счетом 3:0.

Для голкипера манкунианцев Андре Онана данный поединок стал пятым в чемпионате Англии, в котором он сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

При этом камерунский голкипер внес свой вклад в историческое событие. Как сообщает TNT Sports, Манчестер Юнайтед стал первым клубом, который в рамках АПЛ сыграл на "ноль" 500 раз.

Источник: скриншот

Стоит отметить, что теперь Андре Онана делит первое место по количеству "сухарей" в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии с Сэмом Джонстоном (Кристал Пэлас) и Ником Поупом (Ньюкасл).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со статистикой нынешнего сезона Маркуса Рэшфорда, который отметился голом в игре против Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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