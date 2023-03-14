Маркус Рэшфорд: статистика-2022/2023
Маркус Рэшфорд в этом сезоне - главная ударная сила Манчестер Юнайтед. Англичанин показывает свой лучший футбол при Эрике тен Хаге, практически в одиночку решая исход матчей.
Маркус уже несколько раз признавался игроком месяца как в клубе, так и в целом в АПЛ. Играя то слева, то в центре атаки Рэшфорд превратился в голевую машину. Хотя стабильности, как всегда, не хватает.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Маркус Рэшфорд в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Манчестер Юнайтед
В чемпионате:
Матчей: 26 (24 в основе)
Голов: 14
Ассистов: 3
Желтые карточки: 2
В Лиге Европы:
Матчей: 7 (4 в основе)
Голов: 5
Ассистов: 2
Желтые карточки: 0
В Кубке английской лиги:
Матчей: 6 (4 в основе)
Голов: 5
Ассистов: 2
Желтые карточки: 0
В Кубке Англии:
Матчей: 3 (2 в основе)
Голов: 1
Ассистов: 2
Желтые карточки: 0
За сборную Англии:
Матчей: 5 (1 в основе)
Голов: 3
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0
Отметим, что в феврале Маркус снова стал игроком месяца.