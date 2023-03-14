Маркус Рэшфорд: статистика-2022/2023

Маркус Рэшфорд в этом сезоне - главная ударная сила Манчестер Юнайтед. Англичанин показывает свой лучший футбол при Эрике тен Хаге, практически в одиночку решая исход матчей.

Маркус уже несколько раз признавался игроком месяца как в клубе, так и в целом в АПЛ. Играя то слева, то в центре атаки Рэшфорд превратился в голевую машину. Хотя стабильности, как всегда, не хватает.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Маркус Рэшфорд в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Манчестер Юнайтед

В чемпионате:

Матчей: 26 (24 в основе)

Голов: 14

Ассистов: 3

Желтые карточки: 2

В Лиге Европы:

Матчей: 7 (4 в основе)

Голов: 5

Ассистов: 2

Желтые карточки: 0

В Кубке английской лиги:

Матчей: 6 (4 в основе)

Голов: 5

Ассистов: 2

Желтые карточки: 0

В Кубке Англии:

Матчей: 3 (2 в основе)

Голов: 1

Ассистов: 2

Желтые карточки: 0

За сборную Англии:

Матчей: 5 (1 в основе)

Голов: 3

Ассистов: 0

Желтые карточки: 0

Отметим, что в феврале Маркус снова стал игроком месяца.