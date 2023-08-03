iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рэшфорд намерен побить рекорд Руни по голам за Манчестер Юнайтед

Англичанин поставил себе четкую задачу.
Сегодня, 15:53
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд заявил, что сможет забить 35-40 голов за сезон.

"Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что произойдет, но я нацелен на голы и ассисты. Есть шанс, что это случится.

Мы с Руни говорили об этом, и он хочет, чтобы я сделал это. Он сказал, что это было бы здорово, ведь я вырос в клубе. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться это сделать.

Читай также: "Он все изменил": Рэшфорд признался, что задумывался об уходе из Манчестер Юнайтед

Перед прошлым сезоном я всегда нацеливался на 20 голов. Это хорошая отметка для вингера. Но в этом сезоне я выбил 30 голов. Теперь нужно пытаться улучшить этот результат.

К концу сезона меня беспокоили травмы, я был не совсем в форме. Тогда и голов стало меньше. Если я смогу контролировать этот вопрос, то чувствую, что смогу продолжить и забить 35-40 голов", – сказал Рэшфорд в интервью The Overlap.

Напомним, Руни забил 253 гола в 559 матчах, а на счету Маркуса 123 мяча в 358 играх.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Баварии Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Баварии
Агент Онана рассказал, кто сыграл ключевую роль в переходе игрока в Манчестер Юнайтед Агент Онана рассказал, кто сыграл ключевую роль в переходе игрока в Манчестер Юнайтед
МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником
Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Формула 117:35
Известный модный дом может стать титульным спонсором команды Формулы-1
Футбол17:26
Шахтер исключил Трубина из стартового состава
Европа17:20
Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку
Другие страны17:12
Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело
Европа17:11
Челси договорился о переходе вратаря Брайтона
Европа16:50
Президент Барселоны предложил сотрудничество клубам из Саудовской Аравии
Европа16:23
Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта
Европа16:19
Холанд поучаствовал в милом челлендже со звездой корейской поп-группы
Европа15:53
Рэшфорд намерен побить рекорд Руни по голам за Манчестер Юнайтед
Бокс15:32
"Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK