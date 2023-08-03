Рэшфорд намерен побить рекорд Руни по голам за Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд заявил, что сможет забить 35-40 голов за сезон.

"Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что произойдет, но я нацелен на голы и ассисты. Есть шанс, что это случится.

Мы с Руни говорили об этом, и он хочет, чтобы я сделал это. Он сказал, что это было бы здорово, ведь я вырос в клубе. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться это сделать.

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Перед прошлым сезоном я всегда нацеливался на 20 голов. Это хорошая отметка для вингера. Но в этом сезоне я выбил 30 голов. Теперь нужно пытаться улучшить этот результат.

К концу сезона меня беспокоили травмы, я был не совсем в форме. Тогда и голов стало меньше. Если я смогу контролировать этот вопрос, то чувствую, что смогу продолжить и забить 35-40 голов", – сказал Рэшфорд в интервью The Overlap.

Напомним, Руни забил 253 гола в 559 матчах, а на счету Маркуса 123 мяча в 358 играх.

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