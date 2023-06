Экс-звезда мадридского Реала похвастал орденом Британской империи

Гарет Бэйл похвастался в социальных сетях тем, что его наградили Орденом Британской империи.

Экс-футболист Реала и сборной Уэльса получил награду из рук принца Уильяма в Букингемском дворце за заслуги в футболе и благотворительности.

Фотографии с церемонии награждения, а также сам орден экс-футболист выложил в своем Твиттере.

An honour to receive my MBE from The Prince of Wales.



A very special morning surrounded by so many incredible and inspiring people. pic.twitter.com/SPAXrN2trY