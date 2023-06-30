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Экс-звезда мадридского Реала похвастал орденом Британской империи

Гарет Бэйл получил награду за заслуги в футболе и благотворительности.
Сегодня, 10:38
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Гарет Бэйл похвастался в социальных сетях тем, что его наградили Орденом Британской империи.

Экс-футболист Реала и сборной Уэльса получил награду из рук принца Уильяма в Букингемском дворце за заслуги в футболе и благотворительности.

Фотографии с церемонии награждения, а также сам орден экс-футболист выложил в своем Твиттере.

"Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", — написал Бэйл.

Напомним, что Гарет Бэйл завершил футбольную карьеру в январе этого года в возрасте 33 лет.

Также ранее стало известно, что клуб Роналду наконец получил нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл

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