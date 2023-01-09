Бэйл объявил о завершении карьеры

Экс-игрок Реала, Тоттенхэма и сборной Уэльса Гарет Бейл объявил о завершении карьеры.

По словам многократного обладателя Лиги чемпионов, пришло время начать новый этап жизни.

"После тщательных и вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола.

Мне невероятно посчастливилось осуществить свою мечту – заниматься любимым делом. Она действительно подарила мне одни из самых лучших моментов моей жизни. Самый высокий из максимумов за 17 сезонов, который будет невозможно повторить, что бы не приготовил мне следующий раздел.

От моего первого прикосновения в Саутгемптоне к моему последнему в Лос-Анджелес ФК и всему, что было между ними, это сформировало клубную карьеру, которой я безгранично горжусь и благодарен всем. Играть и быть 111 раз капитаном своей национальной сборной - это действительно мечта, сбывшаяся.

Выразить мою благодарность каждому, кто сыграл свою роль в этом путешествии, кажется, невозможно. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли мне изменить свою жизнь и построить карьеру таким образом, о котором я и мечтать не мог, когда начинал в 9 лет.

За мои предыдущие клубы – Саутгемптон, Тоттенхэм, Реал Мадрид и, наконец, Лос-Анджелес. Все мои предыдущие менеджеры и тренеры, персонал за кулисами, партнеры по команде, все преданные болельщики, мои агенты, мои фантастические друзья и семья, влияние, которое вы оказали, неизмеримо.

Мои родители и сестра, без вашей преданности в те первые дни, без такого крепкого фундамента, я бы сейчас не писал это заявление, поэтому благодарю вас за то, что вы направили меня на этот путь, и за вашу непреклонную поддержку.

Жена и дети, ваша любовь и поддержка уносили меня вперед. Он был рядом со мной на всех взлетах и падениях, поддерживая меня на этом пути. Вы вдохновляете меня быть лучше и заставляете гордиться вами.

Итак, я с трепетом перехожу на следующий этап своей жизни. Время перемен и перехода, возможность новых приключений....", - написал в своей речи Бейл.

За всю карьеру Гарет неоднократно выигрывал Лигу чемпионов с мадридским Реалом, а также помог ЛА ФК стать чемпионом МЧС в последнем сезоне. И, возможно, главным достижением Бейла был выход со своей сборной на чемпионат мира 2022 года.