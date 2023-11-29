МЮ имеет грандиозные планы на зимнее трансферное окно
Манчестер Юнайтед попробует усилить четыре позиции уже зимой, пишет The Guardian.
При этом в клубе понимают, что сразу ряд причин может сильно осложнить возможности клуба по приглашению новичков.
Во-первых, самое очевидное - непонятная ситуация с продажей клуба. Во-вторых ФФП, например, покупка нового форварда будет возможна, если клуб покинет Марсиаль.
Однако в первую очередь тен Хаг хочет усилить защиту и полузащиту. Невнятная игра Амрабата привела к тому, что клуб раздумывает над подписанием нового хавбека оборонительного плана.
Также клуб нуждается в центральном и правом защитниках и восьмерке. И при этом совершенно неясно, за счет чего МЮ собирается сделать все эти приобретения.
Напомним, что в матче с Галатасараем МЮ так и не смог добыть необходимое победу.
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