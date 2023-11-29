iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ имеет грандиозные планы на зимнее трансферное окно

Но счет чего клуб хочет пригласить новичков непонятно.
Вчера, 22:22
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед попробует усилить четыре позиции уже зимой, пишет The Guardian.

При этом в клубе понимают, что сразу ряд причин может сильно осложнить возможности клуба по приглашению новичков.

Во-первых, самое очевидное - непонятная ситуация с продажей клуба. Во-вторых ФФП, например, покупка нового форварда будет возможна, если клуб покинет Марсиаль.

Однако в первую очередь тен Хаг хочет усилить защиту и полузащиту. Невнятная игра Амрабата привела к тому, что клуб раздумывает над подписанием нового хавбека оборонительного плана.

Также клуб нуждается в центральном и правом защитниках и восьмерке. И при этом совершенно неясно, за счет чего МЮ собирается сделать все эти приобретения.

Напомним, что в матче с Галатасараем МЮ так и не смог добыть необходимое победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда
МЮ и Галатасарай не выявили сильнейшего в голевой перестрелке МЮ и Галатасарай не выявили сильнейшего в голевой перестрелке
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
МЮ заинтересован в услугах талантливого английского защитника МЮ заинтересован в услугах талантливого английского защитника
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:18
ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Европа00:11
Бенфика с Трубиным в ужасном стиле упустила победу над Интером
Лига Чемпионов00:05
1+1 от Беллингема и Реал в своем стиле обыграл Наполи
Вчера, 23:28
Европа23:28
Наставник Галатасарая - о матче с МЮ: Мы могли победить
Европа23:25
МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда
Европа22:59
Одноклубник Зинченко установил необычное достижение в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:50
Крутой сейв Лунина все равно не спас Реал от гола
Европа22:35
Тен Хаг - об игре с Галатасараем: Мы должны были победить
Европа22:22
МЮ имеет грандиозные планы на зимнее трансферное окно
Европа21:52
ПСВ в большинстве отыгрался и победил в матче с Севильей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK