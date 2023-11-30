"Мечта сбылась": Воспитанник Реала прокомментировал свой дебютный гол

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал не без проблем одолел Наполи.

Одним из голов отличился воспитанник мадридцев Николас Пас, который ранее за клуб не забивал. Испанец прокомменитровал это важное для себя событие.

"Мечта сбылась.

Вся команда и персонал поздравили меня. Мы невероятный коллектив", - заявил Пас.

Напомним, в этом матче Лунин почти спас Реал от пропущенного, совершив невероятный сейв.

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