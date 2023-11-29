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Крутой сейв Лунина все равно не спас Реал от гола

Украинец дал повод Анчелотти задуматься.
Вчера, 22:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В среду, 29 ноября, мадридский Реал принимает дома Наполи.

Неаполитанцы сумели открыть счет уже на 9-й минуте поединка. Кварацхелия подал с левого фланга на Ди Лоренцо, который с лету прострелил на набегающего Джованни Симеоне.

Аргентинец расстреливал ворота Андрея Лунина буквально в упор, однако украинец все равно сумел парировать мяч. Но, к сожалению для "сливочных", сейв Андрея случился уже за линией ворот.

Однако такая реакция украинца на казалось бы откровенный "расстрел" может дать Карло Анчелотти повод задуматься, стоит ли менять Андрея Кепой.

На момент написания заметки счет в матче 2:1 в пользу Реала. Родриго и Беллингем отличились по разу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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