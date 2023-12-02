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На форварда сборной Бельгии появился неожиданный претендент

Ньюкасл видит в Лукаку лидера атаки.
Сегодня, 20:48
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ньюкасл неожиданно заинтересовался Ромелу Лукаку, пишет Voetbalkrant.

Напомним, что бельгийский форвард выступает за Рому, однако принадлежит Челси. Тем не менее лондонцы готовы летом окончательно продать форварда.

Есть вероятность, что Рома не сможет себе позволить выкупить Ромелу за необходимые 38 млн евро, а вот Ньюкасл сможет.

"Сороки" видят в Лукаку идеального лидера атаки, однако сам бельгиец не очень рад интересу английского клуба. Лукаку рассчитывает своей игрой на ЧЕ привлечь внимание других команд.

Ранее также сообщалось, что Жозе Моуринью снова остро высказался в адрес арбитров.

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