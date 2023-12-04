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И снова проблемы: Моуринью может быть наказан за свои высказывания на португальском языке

"Особенного" ждут проблемы.
Сегодня, 14:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью заявил, что его могут наказать за португальские высказывания.

"Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия".

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"Когда я говорил об эмоциональной стабильности, я говорил о качестве, которое в жизни и в футболе необходимо для работы на самом высоком уровне. Что касается того, что вызвало недовольство среди болельщиков и членов Сассуоло, когда мы не вернули мяч, я сказал их тренерскому штабу, что для фэйр-плей нужно выбить мяч, а один из их игроков этого не сделал", – сказал Моуринью в интервью Corriere della Sera.

Напомним, на пресс-конференции "Особенный" общался с журналистами на португальском языке, а не на итальянском.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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