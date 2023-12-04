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Экс-хавбек МЮ рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе

Такое было уже тогда, когда за "дьяволов" играл Матич.
Сегодня, 20:01
Неманья Матич / Getty Images
Неманья Матич / Getty Images

Неманья Матич вспомнил о проблемах с дисциплиной в МЮ.

По словам хавбека, Санчо, Погба и некоторые другие игры часто опаздывали на тренировки, чем раздражали остальных членов команды.

Дошло до того, что игроки решили создать дисциплинарный комитет и штрафовать нарушителей.

"В Челси футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В Юнайтед это происходило почти каждый день.

Остальные, те, кто всегда приезжал вовремя, злились, так что мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

Я взял лист бумаги и фиксировал на нем имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на 75 тысяч фунтов. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса не смогли", - приводит слова Матича Metro.

Ранее, также сообщалось, что Санчо все же может задержаться в МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Неманья Матич

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