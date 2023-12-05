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Скандальный экс-игрок Ювентуса стал одноклубником бывшего защитника сборной Украины

Мохаммед Ихаттарен перебрался в стан Славии Праги.
Сегодня, 16:55
Мохаммед Ихаттарен / Getty Images
Мохаммед Ихаттарен / Getty Images

Нидерландский хавбек Мохаммед Ихаттарен попытается перезапустить свою профессиональную карьеру.

Футболист перебрался на правах свободного агента в пражскую Славию, контракт с ним подписан на год с возможностью продления еще на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Мохаммед принадлежал Ювентусу, но летом этого года клуб решил разорвать с ним контракт.

Отметим, что Ихаттарена дважды на протяжении нескольких месяцев, а именно в ноябре 2022 и в феврале 2023 года задерживала полиция. Сперва игрока задержали из-за угроз в адрес другого человека, а затем из-за нападения на бывшую девушку.

Также стоит сказать, что несколько лет назад полузащитник входил в список самых талантливых футболистов мира по версии многих авторитетных изданий. Сейчас ему 21 год.

В составе Славии Прага также выступает украинский центрбэк Тарас Качараба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Славия Прага

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