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Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока, который принадлежит Шахтеру

Реал Бетис заинтересован в услугах Витао.
Сегодня, 07:26
Витао / Getty Images
Витао / Getty Images

Испанский Реал Бетис намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание GZH, "зелено-белые" заинтересованы в услугах 23-летнего Витао, который принадлежит Шахтеру.

Руководство клуба уже обсудило возможный переход и с "горняками" и с Интернасьоналем, где Витао играет с начала полномасштабного вторжения.

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Если Витао не удастся приобрести зимой, то, к варианту с его подписанием вернуться летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне центрбэк провел 51 матч, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ла Лига Витао

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