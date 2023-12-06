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Срна намекнул на предстоящие трансферы Шахтера

"Горняки" готовы к зимнему трансферному окну.
Сегодня, 20:31
Дарийо Срна / shakhtar.com
Дарийо Срна / shakhtar.com

Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна намекнул на то, что в зимнее трансферное окно у него будет много работы.

Функционер опубликовал совместное фото с Сергеем Палкиным, дав понять, что в межсезонье стоит ожидать усиление команды.

"Готовы к новым трансферам", - подписал снимок хорват.

Напомним, ранее о зимнем трансферном окне высказался тренер Шахтера Марино Пушич.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарийо Срна

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