Срна намекнул на предстоящие трансферы Шахтера
"Горняки" готовы к зимнему трансферному окну.
Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна намекнул на то, что в зимнее трансферное окно у него будет много работы.
Функционер опубликовал совместное фото с Сергеем Палкиным, дав понять, что в межсезонье стоит ожидать усиление команды.
"Готовы к новым трансферам", - подписал снимок хорват.
Напомним, ранее о зимнем трансферном окне высказался тренер Шахтера Марино Пушич.
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