Срна намекнул на предстоящие трансферы Шахтера

Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна намекнул на то, что в зимнее трансферное окно у него будет много работы.

Функционер опубликовал совместное фото с Сергеем Палкиным, дав понять, что в межсезонье стоит ожидать усиление команды.

"Готовы к новым трансферам", - подписал снимок хорват.

Напомним, ранее о зимнем трансферном окне высказался тренер Шахтера Марино Пушич.

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