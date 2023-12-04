Пушич - о возможных усилениях зимой: У меня много планов

Наставник донецкого Шахтера Марино Пушич высказался о возможном усилении состава в межсезонье и потенциальном выходе клуба на первое место в УПЛ.

По словам боснийца, перенесенные матчи еще надо выиграть, а на зимнее трансферное окно у него много планов, как и всегда.

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"У меня много планов, как всегда. Это хороший вопрос. Но нам еще нужно победить, поэтому мы двигаемся от матча к матчу и должны хорошо играть, чтобы побеждать, как мы это делали во втором тайме. Как я уже говорил сегодня своим игрокам, в команде есть конкуренция, это то, что нужно топовому клубу, чтобы развиваться и показывать результат.

Во время зимнего перерыва мы увидим наши возможности и дальнейшие действия. Но, как и в каждом клубе мира, игроки ищут способы усовершенствовать себя – и на своих позициях и как команда в целом. Это касается и нас, но это не значит, что зимой мы сделаем какие-нибудь шаги. Есть вероятность, но я не знаю точно, – сказал Пушич.

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