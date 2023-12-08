Тен Хаг: Все говорили мне, что я не смогу быть успешен во главе МЮ

Нидерландца предупреждали о том, насколько трудна работа в стане манкунианцев.

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о своем периоде в клубе.

По словам тен Хага, его предупреждали, что он не будет успешным тренером в стане "красных дьяволов".

"Все говорили мне, что я не смогу добиться успеха в МЮ. Они говорили, что это невозможно. Я? Я хотел принять вызов.

Я знал, что будет нелегко, но это был такой великий клуб с такой великой фанбазой.

Люди любят Манчестер Юнайтед или выступают против Манчестер Юнайтед. Мне нравятся такие клубы. Аякс был таким", - заявил нидерландец.

Напомним, ранее МЮ установил необычное достижение.

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