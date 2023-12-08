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Манчестер Юнайтед отметился необычным достижением

Манкунианцы являются самой бескомпромисной командой в Англии.
Сегодня, 09:21
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед записал на свой счет необычное достижение.

Как сообщает twitter-аккаунт UtdDistrict, манкунианцы являются единственной командой из топ-7 английских дивизионов, которая ни разу не сыграла вничью в чемпионате.

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На данный момент у коллектива Эрика тен Хага 15 cыгранных матчей в АПЛ, где они 9 раз праздновали победу и 6 раз проиграли.

В последнем на данный момент матче МЮ обыграл Челси со счетом 2:1.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия манчестер юнайтед

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