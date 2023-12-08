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Ювентус - Наполи 1:0: обзор матча и результат игры 08.12.2023

Туринцы не проигрывают уже десять матчей.
Вчера, 23:44
Ювентус - Наполи / Getty Images
Ювентус - Наполи / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в рамках 15-го тура Серии А Ювентус встречался с Наполи. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил центребек туринцев Федерико Гатти. Итальянец отличился на 51-й минуте после навеса от Андреа Камбьяссо.

В целом неаполитанцы больше владели мячом и создавали огромное количество атак, однако опасные контратаки и надежная оборона "старой синьоры" сделали свое дело.

Таким образом, после 15-ти туров Серии А Ювентус занимает первую строчку с 36-ю баллами, а Наполи идет на пятом месте, набрав 24 очка.

Статистика матча Ювентус - Наполи 15-го тура Серии А

Ювентус - Наполи 1:0
Голы: Гатти, 51

Ожидаемые голы (xG): 1.26 - 1.46
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 11 - 11

Ювентус: Шченсны, Камбьязо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.

Предупреждения: Кварацхелия (45), Бремер (58), Жезус (63), Эстигор (85), Локателли (90), Осимхен (90).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус Серия А

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