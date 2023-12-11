Последние выступления Лунина заставили Анчелотти сомневаться

Место Кепы в старте теперь не является гарантированным.

Андрей Лунин своей игрой снова поднял вопрос о том, кто должен защищать ворота Реала, пишет Marca.

И-за травмы Тибо Куртуа мадридцы взяли в аренду летом Кепу из Челси, который и был первым номером, пока тоже не получил травму.

В итоге место в рамке занял Андрей Лунин, который начал показывать очень убедительную игру.

Анчелотти в течение долгого времени повторял, что Кепа станет основным вратарем, как только вернется, однако последние выступления украинца заставили наставника усомниться в своем решении.

Ранее также сообщалось, что будущий игрок Реала мог оказаться в Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!