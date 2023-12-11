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Последние выступления Лунина заставили Анчелотти сомневаться

Место Кепы в старте теперь не является гарантированным.
Сегодня, 10:12
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Андрей Лунин своей игрой снова поднял вопрос о том, кто должен защищать ворота Реала, пишет Marca.

И-за травмы Тибо Куртуа мадридцы взяли в аренду летом Кепу из Челси, который и был первым номером, пока тоже не получил травму.

В итоге место в рамке занял Андрей Лунин, который начал показывать очень убедительную игру. 

Анчелотти в течение долгого времени повторял, что Кепа станет основным вратарем, как только вернется, однако последние выступления украинца заставили наставника усомниться в своем решении.

Ранее также сообщалось, что будущий игрок Реала мог оказаться в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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