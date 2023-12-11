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Будущий игрок Реала мог оказаться одноклубником Мудрика

Еще до появления Реала на горизонте Челси собирался приобрести юного форварда.
Сегодня, 08:31
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Следующим летом форвард Палмейраса Эндрик перейдет в мадридский Реал, который уже выкупил его контракт за 37,5 миллиона евро.

Однако недавно отец 17-летнего футболиста рассказал историю о том, как его сын мог подписать контракт не с "королевским клубом", а с Челси.

"Мы получили приглашение от Челси, от владельца, и поехали туда, чтобы увидеть клуб и страну. Мы видели игру Челси против Арсенала, и у нас была возможность увидеть тренера, условия, Жоржиньо, Сесара Аспиликуэту и Тьяго Силву", - цитирует бразильца Фабрицио Романо.

"Они нам все объяснили. Нас познакомили с человеком, который поможет нам обустроиться. Она показала нам дом, в котором мы будем жить, школу, которую будет посещать Эндрик, церковь, которую мы будем посещать. У нас с Челси все было в порядке".

Источник: Getty Images

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"Однако в последний момент все перекрутилось: не могу сказать на 100%, потому что я еще не подписал, но соглашение было закрыто. Я уже думал, что буду жить в Лондоне в такую ​​холодную погоду".

"Но потом ночью позвонил представитель моего сына и сообщил, что владелец Челси отказался от сделки, потому что цена, которую им придется заплатить за Эндрика, раздует рынок. В общей сложности это было 60 миллионов евро за 16-летнего мальчика, который приедет только через два года. А затем появился Реал".

Напомним, что недавно Эндрик помог Палмейрасу защитить чемпионский титул Бразилии, чего не скажешь о Сантосе, который впервые за свою 111-летнюю историю покинул выший дивизион, что вызвало массовые беспорядки в городе.

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