Фанаты Сантоса устроили массовые беспорядки на улицах после вылета клуба из высокого дивизиона

Бразильцы не смирились с провалом команды.

Фанаты Сантоса устроили беспорядки на улицах после вылета клуба из высшего дивизиона Бразилии.

"Полосатые" уступили в решающем туре чемпионата Форталезе (1:2), пропустив решающий гол за несладко секунд до финального свистка.

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Сразу после окончания игры с трибун на поле полетели стулья и другие предметы от недовольных фанатов. После этого дикие болельщики продолжили мародерство на парковке возле стадиона, сжигая машины и автобусы.

Лишь полиции удалось разогнать бушующих людей.

Напомним, по итогам сезона Сантос занял 17-е место в турнирной таблице, набрав за 38 туров всего 43 очка.

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