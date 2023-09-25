Неймар изъявил желание вернуться в бывшую команду

Нападающий Аль-Хиляля Неймар планирует в будущем вернуться в чемпионат Бразилии. Об этом сообщает издание Diario Sport.

"Во время бесед с друзьями Неймара-старшего и Неймара я получил информацию о том, что они подписали не четырехлетний контракт с саудовцами, а однолетний, чтобы он мог вернуться за год до чемпионата мира, как сделал Робиньо в 2010 году.

Неймар связался с Сантосом и попросил вернуться. У меня есть общие друзья с Неймаром, которых я не буду называть, но у него очень сильное желание вернуться в Сантос".

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"Неймар-старший и Неймар-младший сказали этим друзьям, что они не подписывали четырехлетний контракт с саудовцами, чтобы вернуться в Сантос за год до чемпионата мира", – говорится в заявлении журналиста Адемира Кинтино.

Напомним, этим летом бразилец перебрался из ПСЖ в Аль-Хиляль за более чем 80 млн евро.

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