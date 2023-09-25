Неймар поссорился с тренером Аль-Хиляля и теперь требует его уволить

Минувшим летом Неймар покинул ПСЖ, перейдя в саудовский Аль-Хиляль за 90 миллионов евро.

Но даже в новой обстановке 30-летний бразилец нашел, как он может отличиться.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Diario Sport, Неймар уже очень недоволен стартом своей карьеры в Саудовской Аравии.

Вингер поссорился с главным тренером Аль-Хиляля Жорже Жезушем после матча азиатской Лиги чемпионов против узбекского Навбахора (1:1).

Португальский наставник раскритиковал своего подопечного за его плохое отношение к делу на футбольном поле, на что сам Неймар не очень хорошо отреагировал.

По информации источника, Неймар потребовал у руководства Аль-Хиляля уволить Жезуша.

Напомним, что в игре против Навбахора Неймар отметился далеко не самым красивым поступком.

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