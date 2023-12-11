Хавбек МЮ заявил о полной поддержке тен Хага

Скотт Мактоминей заявил, что в раздевалке все поддерживают Эрика тен Хага.

Такой комментарий хавбек дал перед матчем с Баварией на фоне слухов, что нидерландец рискует полностью потерять раздевалку.

По словам шотландца, на самом деле все обстоит иначе. Клуб поддерживает своего главного тренера и хотят добиться с ним успеха.

"Футболисты чувствуют ответственность поддерживать главного тренера. В нашей раздевалке достаточно характера.

Возможно, с некоторыми другими тренерами в прошлом атмосфера в раздевалке временами была токсичной, но сейчас это не так.

Парни полностью поддерживают главного тренера. Вот и все. Мы просто хотим, чтобы клуб добился успеха", – приводит слова хавбека Manchester Evening News.

Ранее также сообщалось, что МЮ не будет продлевать контракт с Марсиалем.

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