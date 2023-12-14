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Рэтклифф намерен провести аудит работы МЮ

И полностью изменить структуру управления клубом.
Сегодня, 15:24
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Джим Рэтклифф намерен серьезно изменить МЮ сразу после покупки акций, пишет The Independent.

Команда британского миллиардера в срочном порядке проведет полный аудит работы клуба. Затем будет введена аюсолютно новая структура.

Конкретных деталей относительно того, как клуб будет функционировать в будущем нет, однако инсайдеры привели один пример.

Это касается трансферной политики. В Сити, например, Пеп не просит конкретного игрока, но указывает необходимые характеристики, а сотрудники клуба предлаагают ему варианты.

А в нынешнем МЮ тен Хаг сам подобрал всех игроков, что может привести к тому, что они окажутся ненужными следующему тренеру клуба.

Ранее также сообщалось, что на пост главного тренера МЮ сватают не самого авторитетного специалиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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