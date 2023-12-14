МЮ может уволить тен Хага
Нидерландский специалист останется без работы, если не исправит текущую ситуацию.
Будущее нидерландского специалиста Эрика тен Хага под большим вопросом.
Как сообщает издание The Telegraph, наставник МЮ будет уволен со своего текущего поста, если он не исправит ту ситуацию, в которой сейчас находится коллектив.
Также ряд источников информирует о том, что у будущих владельцев 25% акций манкунианцев компании INEOS, которая во главе с Джимом Рэтклиффом возьмет на себя управление всеми спортивными вопросами клуба, есть шорт-лист из четырех кандидатов на замену тен Хагу, в который входит экс-рулевой Челси Грэм Поттер.
Напомним, ранее сообщалось, МЮ может возглавить бывший тренер Реала.
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