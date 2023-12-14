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МЮ может уволить тен Хага

Нидерландский специалист останется без работы, если не исправит текущую ситуацию.
Сегодня, 10:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Будущее нидерландского специалиста Эрика тен Хага под большим вопросом.

Как сообщает издание The Telegraph, наставник МЮ будет уволен со своего текущего поста, если он не исправит ту ситуацию, в которой сейчас находится коллектив.

Также ряд источников информирует о том, что у будущих владельцев 25% акций манкунианцев компании INEOS, которая во главе с Джимом Рэтклиффом возьмет на себя управление всеми спортивными вопросами клуба, есть шорт-лист из четырех кандидатов на замену тен Хагу, в который входит экс-рулевой Челси Грэм Поттер.

Напомним, ранее сообщалось, МЮ может возглавить бывший тренер Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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