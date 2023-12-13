Манчестер Юнайтед определился с потенциальной заменой Тен Хагу

Манчестер Юнайтед определился с возможной заменой Эрику тен Хагу.

Как сообщает издание Relevo, одним из кандидатов является Хулен Лопетеги. Испанского специалиста высоко оценивает руководство клуба.

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Финансовые детали потенциальной сделки на данный момент остаются неизвестными.

Ранее Лопетеги работал в Порту, сборной Испании, мадридском Реале, где его уволили после всего пары месяцев в клубе и в Вулверхэмптоне, откуда он был уволен из-за конфликта с руководством, которое не дало ему усилить команду.

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