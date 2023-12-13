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Манчестер Юнайтед - первая английская команда, которая дважды стала последней в группе ЛЧ

"Красные дьяволы" набрали антирекордное количество очков.
Сегодня, 00:55
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед проиграл Баварии (0:1).

Данное поражение лишило шансов команды выйти в плей-офф еврокубков. Команда Эрика тен Хага заняла последнее место в квартете с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем.

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Как сообщает Squawka, Манчестер Юнайтед во второй раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе. Команда набрала антирекордные для себя 4 очка. Ни одной команде из Англии не занимала четвертое место в группе Лиги чемпионов дважды.

Напомним, в сезоне-2005/06 Манчестер Юнайтед финишировал последним в группе с Вильярреалом, Бенфикой и Лиллем. 

Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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