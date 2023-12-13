Зальцбург - Бенфика 1:3 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Португальский клуб устраивал лишь один исход встречи для выхода в плей-офф еврокубка.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Зальцбург на своем поле принимал Бенфику.

В первом тайме португальский клуб дважды поразил ворота. Сначала Анхель Ди Мария забил прямым ударом с углового, заставив вратаря австрийцев врасплох.

Затем свой момент реализовал Рафа, отправив второй мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва Зальцбург включился, что позволило им отыграть один гол. Сучич хладнокровно поразил ворота гостей.

До конца встречи команды создали несколько голевых моментов, но более мастеровитыми были португальцы. В компенсированное время забил Кабрал, что позволило выиграть встречу и занять третье место в группе. Бенфика выступит в плей-офф Лиги Европы.

Статистика матча Зальцбург - Бенфика шестого тура Лиги чемпионов

Зальцбург - Бенфика 1:3

Голы: Сучич, 57 - Ди Мария, 32, Рафа, 45+1, Кабрал 90+2

Ожидаемые голы (XG): 1.55-3.19

Владение мячом: 46%-54%

Удары: 17-19

Удары в створ: 6-6

Фолы: 9-8

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