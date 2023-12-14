iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джоан Роулинг одобряет: английский The Sun поделился "магическим" инсайдом

Верить этому, скорее, не стоит.
Сегодня, 17:30
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф провел предварительные переговоры с Грэмом Поттером, утверждает The Sun.

Британский таблоид не первое издание, которое связывает экс-тренера Челси с МЮ, однако их инсайды довольно редко подтверждаются.

И все-таки, если верить их информации, Рэтклифф, скорее всего, уберет тен Хага, если результаты на футбольном поле не улучшаться. А на его место будет назначен Грэм Поттер.

Британский специалист, в свою очередь, все еще находится без работы после провала в Челси, то есть, с апреля 2023 года.

Ранее также сообщалось, что сэр Джим планирует провести в клубе полный аудит.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека
Рэтклифф намерен провести аудит работы МЮ Рэтклифф намерен провести аудит работы МЮ
Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ
МЮ может уволить тен Хага МЮ может уволить тен Хага
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ММА19:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:51
Роналду, Чех и Дрогба: Моуринью назвал свою команду мечты
Киберспорт19:40
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Heroic, матч FaZe обыграли G2
Европа19:24
Президент ПСЖ оценил работу Энрике в клубе
Европа19:17
Матч Премьер-лиги впервые рассудит женщина
Европа18:55
Артета не будет наказан за критику в адрес судей АПЛ
Европа18:48
Тоттенхэм готов заплатить солидную сумму за нападающего РБ Лейпцига
Европа18:22
Клуб из Бундеслиги готов арендовать у МЮ ван де Бека
Формула 118:08
Пит-стоп в полной темноте: Ред Булл похвастал мастерством своих механиков
Европа17:50
Хави высказался о неудачах Барселоны в последних матчах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK