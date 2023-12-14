Джоан Роулинг одобряет: английский The Sun поделился "магическим" инсайдом

Сэр Джим Рэтклифф провел предварительные переговоры с Грэмом Поттером, утверждает The Sun.

Британский таблоид не первое издание, которое связывает экс-тренера Челси с МЮ, однако их инсайды довольно редко подтверждаются.

И все-таки, если верить их информации, Рэтклифф, скорее всего, уберет тен Хага, если результаты на футбольном поле не улучшаться. А на его место будет назначен Грэм Поттер.

Британский специалист, в свою очередь, все еще находится без работы после провала в Челси, то есть, с апреля 2023 года.

Ранее также сообщалось, что сэр Джим планирует провести в клубе полный аудит.

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