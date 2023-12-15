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Легенда Манчестер Юнайтед верит, что в клубе есть "крот"

Коул высказался об утечке информации.
Сегодня, 21:50
Энди Коул / Getty Images
Энди Коул / Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Энди Коул поделился мнением об атмосфере в составе клуба.

"У них в раздевалке точно есть крот, не правда ли? Когда в раздевалке все хорошо, оттуда ничего не просачивается, независимо от того, что происходит. Игроки ругаются, тренер и футболисты ругаются и этого можно ожидать в футболе. Но если ты находишься в хорошей раздевалке, никто не услышит о том, что там происходит.

Сейчас в Манчестер Юнайтед информация просачивается регулярно. Если бы раздевалка была по-настоящему единственной, этого не случилось бы".

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"Информация обычно появляется, когда дела обстоят не очень хорошо. Некоторые игроки не будут удовлетворены своим игровым временем, формой команды или собственной формой.

Все, что выходит из раздевалки, отрицательно и не может помочь команде и позволить ей двигаться вперед", – сказал Коул в интервью Betfred.

Напомним, Манчестер Юнайтед недавно проиграл Баварии, ввиду чего лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем самым покинув турнир.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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