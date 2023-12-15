Многострадальный хавбек Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Айнтрахте

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек близок к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нидерландский футболист продолжит карьеру в Айнтрахте. Стороны уже договорились о потенциальной сделке.

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Ван де Бек перейдет в команду из Германии на правах аренды с опцией выкупа за 15 млн евро с учетом бонусов. Манчестер Юнайтед получит от Айнтрахта выплату за аренду.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца всего один матчах в рамках АПЛ.

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