Рэшфорд перенес на этой неделе тяжелую болезнь, но все равно готовится сыграть с Ливерпулем

Англичанин может выйти на поле.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд подвергся воздействию норовируса перед предстоящим матчем против Ливерпуля.

По информации Daily Mail, игрок стремится справиться с болезнью, несмотря на ее серьезное воздействие на его состояние.

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Врачи Ман Юнайтед утверждают, что он не представляет опасности для окружающих и был допущен к тренировке.

В случае отсутствия последствий болезни и успешных тренировок сегодня, вероятно, он примет участие в матче 17-го тура АПЛ против Ливерпуля 17 декабря.

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