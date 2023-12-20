Атлетико - Хетафе 3:3: обзор матча и результат игры 19.12.2023

Во вторник, 19 декабря, в рамках 18-го тура Ла Лиги Атлетико принимал Хетафе. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Хотя Атлетико играло в меньшинстве после двух желтых карточек Степана Савича, команда не потеряла самообладание.

Гризманн отметился голом на 44-й минуте, потом гости сравняли и шла голевая чихарда, где никто не сумел победить.

После ничьей обе команды имеют по 35 очков, но Атлетико обогнало Барселону по дополнительным показателям. Хетафе занимает восьмое место с 26 баллами.

Статистика матча Атлетико - Хетафе

Атлетико – Хетафе 3:3

Голы: Гризманн, 44, 69 (пенальти), Мората, 63 – Майораль, 53, 90+3, Оскар, 86

Владение мячом: 41% - 59%

Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 2.20

Удары: 8 - 29

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 1 - 12

Фолы: 7 - 14

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