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Атлетико - Хетафе 3:3: обзор матча и результат игры 19.12.2023

Мадридцы в меньшинстве оказали сопротивления сопернику.
Сегодня, 00:44
Атлетико - Хетафе / Getty Images
Атлетико - Хетафе / Getty Images

Во вторник, 19 декабря, в рамках 18-го тура Ла Лиги Атлетико принимал Хетафе. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Хотя Атлетико играло в меньшинстве после двух желтых карточек Степана Савича, команда не потеряла самообладание.

Гризманн отметился голом на 44-й минуте, потом гости сравняли и шла голевая чихарда, где никто не сумел победить.

После ничьей обе команды имеют по 35 очков, но Атлетико обогнало Барселону по дополнительным показателям. Хетафе занимает восьмое место с 26 баллами.

Статистика матча Атлетико - Хетафе

Атлетико – Хетафе 3:3

Голы: Гризманн, 44, 69 (пенальти), Мората, 63 – Майораль, 53, 90+3, Оскар, 86

Владение мячом: 41% - 59%    
Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 2.20
Удары: 8 - 29
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 1 - 12
Фолы: 7 - 14

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид хетафе Ла Лига

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