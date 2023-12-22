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Милан хочет продлить контракт с лидером клуба

"Россонери" сделали Майку Меньяну первое предложение по новому соглашению.
Сегодня, 10:26
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Итальянский Милан хочет сохранить в своем стане своего лидера в лице Майка Меньяна.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "россонери" сделали французскому голкиперу первое предложение нового контракта.

Руководство клуба предлагает Майку 5-6 млн евро плюс бонусы, которые привязаны к командным и индивидуальным результатам. Сторона игрока взяла время на раздумья ведь хочет заполучить сумму в размере 7-8 млн евро за год.

Стоит отметить, что в услугах Майка заинтересован ряд европейских топ-клубов, например, Бавария видит в нем замену Нойеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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