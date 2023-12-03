Бавария определилась с заменой Нойеру
Мюнхенцы попробуют подписать Майка Меньяна.
Мюнхенская Бавария ведет активный поиск нового кипера на долгую перспективу, пишет Sky Germany.
Несмотря на то, что клуб недавно продлил контракты Мануэля Нойера и Свена Ульрайха, мюнхенцам нужен новый основной кипер.
Основной целью клуба на данный момент является вратарь Милана и сборной Франции Майк Меньян. Вероятно, летом Бавария попробует договориться с "россонери".
Меньян связан с Миланом контрактом до 2026 года, а Трансфермаркт оценивает кипера в 45 млн евро.
Ранее также сообщалось, что одноклубник Малиновского заинтересовал клубы АПЛ.
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