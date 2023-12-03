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Одноклубник Малиновского заинтересовал клубы АПЛ

Раду Дрэгушин может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:45
Раду Дрегушин
Раду Дрегушин

Защитник итальянской Дженоа Раду Дрэгушин вскоре может покинуть команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах Раду заинтересован ряд клубов АПЛ. Речь идет о МЮ, Арсенале и Ньюкасле.

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Наиболее предметный интерес к игроку исходит со стороны "сорок". В клубе давно следят за Дрэгушином и очень высоко его ценят, но пока не определились со стратегией ведения переговоров.

В текущем сезоне на счету румына 16 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа АПЛ

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